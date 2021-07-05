تراند الفن: رئيس “الشيوخ” يرفع الجلسة العامة والمجلس يعاود الانعقاد غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة، غدًا الثلاثاء، مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية، الذي استعرضه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المستشار عبد الله عسر، أن طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، بناء على اتهامه في قضية الاعتداء على المال العام إبان رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مبينًا أن رفض اللجنة لطلب رفع الحصانة بسبب كيدية البلاغ.

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