فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثقت كاميرا عامة حادث مروع لشاحنة وهي تقتحم بسرعة عالية إشارة الضرس بمحايل عسير ، وتقوم بسحق السيارات المتوقفة في الإشارة. وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بشكل مروع بعد اصطدامها بالعديد من السيارات، ووثق شهود عيان الدمار الذي لحق بالسيارات التي طالها الحادث، فيما لم يتضح بعد الأضرار المادية والبشرية التي نجمت عن الاصطدام.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاحنة مسرعة تسحق سيارات متوقفة في إشارة مرورية بمحايل عسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.