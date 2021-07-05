تراند الفن: العثور على «مفقود السعيرة» متوفى بالخفجي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلنت جمعية “عون” للبحث والإنقاذ، اليوم الاثنين، العثور على المواطن المفقود في السعيرة متوفى بالقرب من الخفجي.

وكانت جمعية “عون” قد تلقت بلاغاً بفقدان المواطن عبدالرحمن الرشيدي (28) عاماً، ويستقل سيارة “هايلكس 2010″، وذلك بالقرب من محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، حيث انطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه.

وأوضحت أنها تلقت من الكنترول الميداني لفريق البحث، خبر العثور على المفقود، متوفى، بعد ساعات من البحث عنه، من قبل أعضاء الجمعية.

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