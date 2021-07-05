تراند الفن: إنشاء 103 مدراس و13 مليارًا لدعم الصحة.. طفرة جديدة بمحافظة الأقصر خلال 7 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - حققت محافظة الأقصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والقطاعات خلال سبع سنوات تولى خلالها قيادة البلاد.

وشهدت المحافظة السياحية عددًا من المشروعات والجهود التي تنفذها الدولة المصرية في عهد السيسي وأهم المشروعات التي شهدتها محافظة الأقصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت على النحو التالي:



استئناف العمل بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي يبلغ إجمالي أطواله 2700م، بعد أن توقف منذ عام 2011.



بقيمة 13 مليار جنيه.. قطاع الصحة يشهد طفرة فريدة



في قطاع الصحة، بلغت قيمة المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 13،685 مليار جنيه، شملت إنشاء وتطوير 5 مستشفيات، وهي مستشفى الأقصر العام “الكرنك الدولي” ومستشفى البياضية “إيزيس” تخصصي نساء وولادة، وإنشاء مستشفى أرمنت الجديد، وإنشاء مستشفى إسنا الجديدة “طيبة التخصصي”، وإنشاء مستشفى العديسات للأطفال، إضافة إلى مستشفى الحميات ومستشفى شفاء الأورمان للأورام، بالإضافة إلى تطوير مستشفى الأقصر الدولي لتصبح “مجمع الأقصر الطبي الدولي” بتكلفة مليار جنيه لتصبح صرح طبي عالمي يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى التطوير الشامل لـ59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

إنشاء 108 مدراس جديدة

وفي قطاع التعليم، من 2014 وحتى 2021 تم إنشاء 108 مدارس جديدة، بعدد فصول 1277 فصلا، بقيمة 454 مليون جنيها، كما تمت الموافقة على إنشاء جامعة الأقصر وفصلها عن جامعة جنوب الوادي، سنة 2019، وتم افتتاح كليات الحاسبات والمعلومات، والآثار، والألسن.

وفي قطاع الري والموارد المائية بمحافظة الأقصر، بلغت قيمة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، مليارًا و959 مليون جنيه بمعدل 280 مليون جنيه سنويا.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، في خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصل إجمالي قيمة المشروعات المنفذة في هذا القطاع إلى 1.2 مليار جنيه، منها 637 مليونا خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.



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