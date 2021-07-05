تراند الفن: قطع المياه عن مدينة سمنود بالغربية بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالغربية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن مدينة سمنود، وذلك بسبب كسر مُفاجئ لخط حامل رئيسي من المحطة المرشحة بسمنود، وأنه جار الإصلاح حاليًا، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من عمليات الإصلاح.

وأشارت الشركة، إلى توفير تانكات مياه نقية بالمجان، لسد احتياجات قاطني المناطق والشوارع المتضررة من انقطاع المياه، وذلك لحين تشغيل الخط والمحطة بكامل طاقتها.

في وقت سابق، وضعت شركة كهرباء كفر الشيخ، خطة فصل التيار الكهربائي عن المحافظة خلال الأسبوع الحالي في الفترة ما بين 3 يوليو وحتى 8 يوليو الجاري، من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمحولات ومحطات الكهرباء بعدد من المناطق داخل محافظة كفر الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.