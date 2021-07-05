تراند الفن: 6 علامات تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: يعد فيتامين B12، أحد أهم الفيتامينات لجسم الإنسان، كما أنه ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى أنه يدخل في تركيب الحمض النووي والحمض النووي الريبي، والأحماض الأمينية والبروتينات ويضمن عمل الجهاز العصبي.

ومن أهم مصادر فيتامين B12: الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض وكبد سمك الماكريل ولحم البقر، كما أنه توجد علامات تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم وتشمل:1-لون الجلد: يكون شاحبا أو مائلا إلى الاصفرار، فهذا مرتبط بنقص كريات الدم الحمراء، التي تتلف، ما يؤدي إلى زيادة البليروبين في الكبد، نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة وزيادة تركيز البيليروبين في الجسم يسبب اصفرار الجلد وبياض العين.

2-التعب والضعف الدائم: يعود السبب في ذلك إلى نقص كريات الدم الحمراء أيضا، ما يؤدي إلى نقص الأكسجة والشعور الدائم بالنعاس وضيق التنفس والدوخة.

3-اضطراب عمل الجهاز العصبي: يسبب اضطراب في وظائف الجهاز العصبي، التي تظهر على شكل اضطراب الأحاسيس، والقشعريرة والحرقة والوخز.

4-التهاب اللسان: ألم في اللسان وتغير لونه وقوامه، كما قد يعاني الشخص أيضًا من حكة في الفم أو إحساس بالوخز في اللسان، وفق “نوفوستي.

5-تلف العصب البصري: يؤدي إلى ضعف البصر ورؤية مشوشة (الاعتلال البصري العصبي) بسبب خلل في نقل الاشارات من العين إلى الدماغ، بحسب “روسيا اليوم”.

6-اضطراب المزاج : يؤدي نقصه المزمن إلى الكآبة والخرف، وقد يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وحمى.