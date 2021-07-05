تراند الفن: تفاصيل جديدة في واقعة الطفل “أنس”.. وتحرك عاجل من الشباب والرياضة بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - أحالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، المسؤولين عن حمام السباحة بنادي شهير بالفيوم، إلى التحقيق، بعد وفاة الطفل أنس عاطف عبد الحكيم، ابن قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي بالفيوم، والذي توفى غرقًا داخل حمام السباحة خلال الفترة المفتوحة بحمام السباحة بالنادي.

وأمرت وكيل الشباب والرياضة بالفيوم، بغلق حمام السباحة الخاص بالنادي الرياضي، وذلك بعد إجراءات عمل مُعاينة لحمام السباحة والتي قامت بها النيابة.

وكانت قد شهدت محافظة الفيوم، واقعة مُحزنة عقب وفاة الطفل أنس عاطف الحكيم، ابن قرية طبها التابعة لمركز إطسا بالفيوم، داخل حمام سباحة بإحدى النوادي الرياضية الترفيهية في مدينة الفيوم.

وتبينَ أن الطفل، يدعى “أنس عاطف عبد الحكيم”، من أبناء قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي في الفيوم، ويُعرف بين أطفال قريته بأنه مُطيعًا لوالديه، مجتهدًا لعلمه، وكان حافظًا للقرآن الكريم.

وخيّم الحُزن على مدينة الفيوم، وأهالي قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي، عقب مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة في إحدى النوادي بمحافظة الفيوم، أثناء تواجده في النوادي برفقة أسرته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيق في ذاك.

كان اللواء رمزي بسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقَ إخطارًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يُفيد بورود بلاغًا يُفيد بمصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة في الفيوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.