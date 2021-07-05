تراند الفن: عام على رحيل رجاء الجداوي.. فنانة أخلصت لفنها حتى اللحظة الأخيرة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “عام على رحيل رجاء الجداوي.. مسيرة فنية حافلة بالأعمال الإبداعية”، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، قِمة في الرقي والجمال والموضة، وأخلصت لفنها حتى اللحظة الأخيرة، وولدت في 6 سبتمبر عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، باسم نجاة علي حسن الجداوي، وانتقلت وهي في الثالثة من عمرها إلى محافظة القاهرة، رفقة شقيقها الأصغر فاروق للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتها منذ طفولتها.

وتلقت تعليمها الأول في مدارس فرنسية بالقاهرة، حيث تعلمت اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية في سن مبكرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر عام 1972، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

ومن أهم أعمال الفنانة الراحلة: الواد سيد الشغال، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، وحنفي الأبهة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية المختلفة.

وبكت الجداوي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أثنى على مجهوداتها التي قدمتها للفن وهو ما اعتبرته الجداوي وسامًا على صدرها.

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