تراند الفن: رئيس جهاز مدينة بدر يعلن افتتاح مقر إدارة الطب البيطري لتقديم الخدمات المختلفة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، افتتاح مقر إدارة الطب البيطري بالمدينة لتقديم الخدمات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور صبري عكاشة، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وعبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، ولفيف من المسئولين بالجهاز ومديرية الطب البيطري ومجلس الأمناء.

وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور صبري عكاشة، كلمةً أعرب فيها عن سعادته وشكره لجهاز مدينة بدر، ومجلس الأمناء، لما قدموه من تسهيلات في تجهيز و إنشاء الإدارة البيطرية ودعم الأطباء البيطريين وتشجيعهم لأداء واجبهم الوطني في المدينة من حيث الرقابة على اللحوم ومشتقاتها ورفع الوعى الصحي لدى المواطنين، بالإضافة إلى رعاية وعلاج الحيوانات.

كما أوضح أهمية دور الطبيب البيطري في المجتمع ودوره الهام في الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق مجالاته المختلفة، والتي ستقدم من خلال الإدارة البيطرية التي تم افتتاحها، ويأتي ضمن هذا الدور، أعمال التفتيش والرقابة الصحية على منافذ بيع اللحوم والدواجن ومحال الجزارة، والأسواق، وتقديم الرعاية الطبية للحيوانات الأليفة وترخيص وتطعيم هذه الحيوانات، والإرشاد والتوعية، حيث يقوم الأطباء بعمل ندوات تثقيفية لنشر الوعى الصحي للمواطنين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة.

وتحدث لاستعدادات الخاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك من تكثيف للحملات لفحص الحيوانات المذبوحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين، مؤكداً تشديد الرقابة الكاملة على المدينة بأكملها ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية، للعمل على وصول غذاء آمن للمستهلك.

من جانبه، قدم المهندس عمار مندور، الشكر والتقدير للحضور مؤكداً استعداده لمزيد من التسهيلات حتى يتمكن الطبيب البيطري من القيام بدوره الفعال والهام داخل مدينة بدر، وعن إمكانية توفير مكان مخصص لذبح الحيوانات تحت إشراف بيطري.

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