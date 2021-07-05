تراند الفن: “تعليم سوهاج”: تركيب كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة لتوفير مناخ آمن للطلاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اجتماعا لمديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان بمختلف مراكز المحافظة حرصًا على سلامة الجميع ولتوفير مناخ اكثر آمنا للطلاب لتأدية الامتحانات المقررة لهم.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة توفير كافة السبل والإجراءات الكفيلة لخلق حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب بما يضمن أعلى أداء متميز للطلاب خلال الامتحانات.

حضر الاجتماع حمدي مصطفى، وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية والديوانية ومسؤولي إدارة التوريدات والاستراحات بالمديرية.

وطالب بضرورة متابعة جميع اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، للتأكد من تجهيزها بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا تضم كل حجرة امتحانية باللجنة أكثر من 14 طالب، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان.

وشدد أبو زيد على ضرورة التنسيق والتواصل الدائم على مدار اليوم بين غرف عمليات الإدارات التعليمية والمديرية مع رؤساء اللجان لحل أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر على سير إجراءات الامتحانات، فضلا عن أهمية الاطمئنان على كافة مرافق اللجان مثل صلاحية الكهرباء والصرف ودورات المياه، مع متابعة وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة ومديرية الأمن والتموين لتوفير كافة متطلبات اللجان وتأمينها، مع التأكيد على ضرورة تواجد طبيب داخل كل لجنة وتوفير كافة الاحتياجات لاستراحات رؤساء اللجان والقائمين على الامتحانات.

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