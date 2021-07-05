تراند الفن: زحام مروري بطريق المحور وميدان لبنان (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - شهد عدد من المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تكدسات مرورية خاصة في شوارع فيصل، وجامعة الدول العربية، والطريق الدائري نزلة المنيب، تزامنًا مع فترة الذروة الصباحية وذهاب الموظفين لأعمالهم.

ويواجه ميدان رمسيس المتجه إلى ميدان التحرير تكدسًا مروريًا، وأيضًا مطلع كوبري أكتوبر من صلاح سالم باتجاه التحرير، والمحور من ناهيا إلى ميدان لبنان شهد تباطئا في حركة السير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.