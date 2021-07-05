فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف خبير التغذية ريان فرناندو 5 مقايضات ذكية يمكنك اتباعها للاستمتاع بوجباتك المفضلة بلمسة صحية بحيث تظل صحة قلبك سليمة، بحسب موقع onlymyhealth.
1. استبدل الزبدة بالزيوت النباتية
ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في تناول الطعام المصنوع من الزبدة بشكل يومي يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
2. استبدل الحبوب المكررة بحبوب القمح الكاملة
يرتبط نقص الألياف بسبب عدم وجود النخالة في الحبوب المكررة بزيادة مخاطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب وزيادة مستويات الكوليسترول، في المقابل فإن حبوب القمح الكامل التي تحتوي على النخالة غنية بالألياف التي تساعد في خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومستوى الكوليسترول مما يؤدي إلى إبعاد جميع مشاكل القلب.
3. استبدل الآيس كريم السكري بمثلجات الفواكه
يُقترح دوما أن يستهلك مريض القلب أقل كمية ممكنة من السكر أو يمتنع عن تناوله تماما كجزء من نظامه الغذائي المعتاد حيث يرتبط استهلاك السكر بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، كونه يجعل جسمك يفرز المزيد من الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
4. استبدل رقائق البطاطس بالمكسرات
نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح، يمكن أن تؤدي رقائق البطاطس إلى تدهور صحة قلبك، من خلال رفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول التي قد تؤدي إلى العديد من أمراض القلب.
بدلا من استخدام هذه الرقائق المعبأة، يمكنك دائما اختيار المكسرات المحمصة التي تعد مصدرا غنيا للبروتينات والمغذيات والدهون الصحية مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.
5. استبدل الكحول بعصير الفاكهة
يتمتع أولئك الذين يبقون أنفسهم بالفعل بعيدا عن تناول أي نوع من المشروبات الكحولية بحياة صحية. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفي بعض الحالات فشل القلب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن 5 مقايضات غذائية ذكية لقلب صحي مدى الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.