تراند الفن: اختفاء جزء من مقبرة الفنانة رجاء الجداوي في الذكرى الأولى لرحيلها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - تحل اليوم أول ذكرى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا في 5 يوليو عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويُذكر أنه تم إزالة جزء كبير من مقبرة الفنانة رجاء الجداوي، بسبب التوسعات التي تحدث بالمنطقة، مما أدى ظهور المقبرة وكأنها تطل على الشارع.

اشتهرت الجداوي بأناقتها ومواكبة الموضة بشكل كبير، كما أنها قامت بتجسيد شخصيات مختلفة ومتنوعة، كما تمتعت بخفة ظل عالية، و ظهرت في بعض الأعمال الفنية.

ولدت رجاء عام 1934، وتعد من أبرز الفنانات العربيات، بدأت كعارضة أزياء، وبعدها اتجهت للفن، حيث كان فيلم “غريبة”، هو بداية مسيرتها الفنية، وخالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا، تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي، ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار، وانجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

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