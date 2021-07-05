نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط أيفون 12 برو جرير بسعر كاش بشروط ميسرة بدون كفيل Iphone 12 Pro في المقال التالي
تقسط أيفون 12 جرير بسعر كاش بدون فوائد، يعد متجر مكتبة جرير من أهم مواقع التسوق الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي لها باع كبير وتاريخ في بيع مستلزمات المكاتب والكتب والأدوات المدرسية والأجهزة منزلية والجوالات بكل أنواعها وإصداراتها الحديثة، ومن أهم تلك الجوالات التي تشغل بال الكثير سواء المواطنين أو المقيمين جوال أيفون 12 برو حديث فقد تم طرحه في جرير بسعر مغري وبخاصية التقسيط أيضا لكل العملاء، فلو كنت ترغب في شراء جوال Iphone 12 pro، ولا تمتلك المال لذلك يمكن الاستفادة من تقسيط جرير للجوالات أكبر شركات تجارية للبيع بالجملة والتقسيط بالمملكة، والميزة في تقسيط جوال جرير إنها تطرحه بسعر كاش من دون فوائد وفق الشريعة ويحدد نسبة القسط ومدته على حسب راتبك الشهري فسارع بالاستفادة بتقسيط جرير أيفون 12 برو الآن قبل نفاذ كمية.
تقسيط أيفون 12 برو جرير Iphone 12 Pro
يوجد لدى جرير عدد من الشروط والأحكام التي تنظم عملية تقسيط جوالات عامة وليس تقسيط أيفون 12 فقط، حيث من أهم الشروط بأن يكون العميل بحوزته بطاقة سامبا جرير لإنها التي تمنح العملاء خدمة تقسيط منتجات جرير عامة بسعر كاش بدون فوائد.
- لابد من توافر لدى عميل أثبات هوية أو إقامة تكون سارية المفعول.
- وجود ما يثبت تعريف الراتب.
- كشف حساب بنكي يكون حديث مدته 3 شهور.
- لا تقل قيمة شراء الجوالات أو الأجهزة من جرير عن 1500 ريال سعودي، وأقصى حد للاستفادة بالتقسيط 30000 ريال سعودي.
- عند شراء من جرير في تقسيط لا يحق للعميل بأن يقوم باسترجاع قيمة مشتريات بأموال ولكن يمكن استبدال فقط.
- ويكون الاستبدال تحت شروط وأحكام الاستبدال واسترجاع من مكتبة جرير.
تقسيط جرير بسعر كاش
- من مزايا تقسيط جرير الرائعة مناسبة لكل العملاء بأنه يمكن شراء بدون كفيل للمقيمين.
- كما أن التقسيط من دون سداد دفعة أولى لثمن المشتريات.
- الموافقة بتكون من جرير خلال دقائق من إرسال طلب تقسيط مع بيانات مطلوبة من عميل.
- تمويل كبير للتقسيط يصل إلى 30000 ريال سعودي أختار منهم ما يناسبك من الأجهزة.
- فترة سداد القسط الشهري أقصى حد لها سنتان أي على 36 شهر.
- كما أن تقسيط جرير متوافق جدا مع أحكام وشروط البيع والشراء وفق شريعة الإسلامية.
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