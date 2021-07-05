تراند الفن: Iran’s Bushehr nuclear plant back online – official

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏31 دقيقة مضت ARAB NEWS 13 زيارة TEHRAN: Iran’s only nuclear power plant has been brought back online, its manager said early Monday, after two weeks off-grid amid conflicting reports over an apparent regular maintenance operation.

The “technical fault” that shut down the Bushehr plant and its 1,000-megawatt reactor on Iran’s southern coast “was fixed,” allowing the plant to resume power generation and be reconnected, Mahmoud Jafari, who is also deputy head of the Atomic Energy Organization of Iran, told ISNA news agency around midnight. شاركها

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