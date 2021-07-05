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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشف تحليل أجرته منصة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي Hopper HQ، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يربح أكثر من أي مؤثر آخر على إنستغرام لكل منشور ممول، حيث يجني في المتوسط 1.6 مليون دولار في كل مرة.
وكما يظهر الرسم البياني الذي أعدته “Statista”، فإن العديد من المشاهير قادرون على جمع مبالغ تصل إلى أكثر من مليون دولار عند بيع تأثيرهم، بحسب العربية نت.
ويحتل الممثل والمصارع السابق في WWE دواين جونسون، الشهير بـ Rock المرتبة الثانية، بأرباح تقدر بنحو 1.5 مليون دولار من منشوراته على إنستغرام، بينما تحتل المغنية أريانا غراندي المركز الأول بين النساء في القائمة، حيث انضمت إلى 5 أخريات في المراكز العشرة الأولى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رونالدو في المقدمة.. تعرف على المشاهير الأعلى أجراً في إنستغرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.