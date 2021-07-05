تراند الفن: غلق مركز علاج طبيعي في طنطا لإدارته دون ترخيص

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا، لتشغيله وإدارته دون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة غير مصرح بها من وزارة الصحة.

تلقى وكيل الوزارة، تقريرا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود، والدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة، لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز.

وأشار التقرير إلى أن المركز يعمل دون تراخيص، ودون قرار بمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها.

وضمت اللجنة الدكتور أسامة سعيد، مفتش الصيدلة، والدكتور أحمد شاهين، مفتش الصيدلة، وأسفرت عن ضبط أحد المراكز الطبية غير المرخصة للعلاج الطبيعي والأمراض الجلدية.

وتم تحرير محضر، وجارٍ استكمال إجراءات الغلق، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة، وعمل محضر، وتحريز هذه الأدوية.

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