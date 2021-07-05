تراند الفن: “رياضة النواب” تتفقد مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - توجّه منذ قليل، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة برلمانية إلى محافظتي الشرقية والدقهلية، تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف على المُشكلات والعمل على حلها.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدّم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا مُفصلًا عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه على هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء منها.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن ملف الشباب في مصر يلقي اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبرى، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على الزيارات الميدانية، وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتى يكون هناك مُتابعة مُستمرة لذلك الملف الهام.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية، لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها: القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك بالسناجرة، الجيش بكفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضي، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.

وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك، أن يلتقي الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب، في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم.

ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، حسام غالي، أمين سر اللجنة، النواب درويش مصطفى، أسامة عبدالعاطي، خالد بدوي، حازم إمام، النائبة إيمان العجوز، وإبراهيم عبداللطيف، أمين اللجنة.

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