تراند الفن: مصر.. الشيخ حسن يغتصب جارته المعاقة أثناء صلاة الفجر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: أقدم رجل دين مصري ملقب بـ”الشيخ حسن”، على اغتصاب جارته المعاقة “من ذوي الاحتياجات الخاصة”في محافظة الدقهلية. وبدأت أحداث الواقعة عندما اقتحم” حسن م. م.” 39 سنة، منزل “ث. م. م.” ، 45 سنة، ربة منزل، من الصم والبكم، في الساعة 3 فجرا، وهي نائمة بعد أن أخذت دواء حساسية، وفوجئت بجارها داخل غرفتها، فدفعته عنها بقوة فضربها في رأسها ثم مسكها من رقبتها ليشل حركتها، فجذبته من لحيته الطويلة، إلا أنها لم تتمكن منه. وبحسب الصحف المصرية، تمكن “الشيخ حسن” من اغتصابها، ولم يترك رقبتها حتى صرخت بقوتها، فخاف من انتباه الجيران، فترك البيت وفر هاربا إلى الشارع، وتصادف خروج المصلين في القرية من صلاة الفجر، فشاهدوا المتهم يجري وتمكنوا من اللحاق به، وسلموه للشرطة.

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