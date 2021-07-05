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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر، إن “عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بدأت رسميا”.
وأوضح شراقي أن “التخزين الأول بدأ في أول يوليو من العام الماضي واستمر حتى 21 من نفس الشهر، بتخزين قدره حوالى 5 مليار متر مكعب، وابتداء من اليوم التالي فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط”، بحسب “روسيا اليوم”.
وأشار: “في 14 أبريل 2021 فتحت إثيوبيا أول البوابتين وتم تصريف حوالي مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو، حيث الارتفاع التدريجى لمستوى البحيرة، إلى أن وصلت إلى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليار متر مكعب يوم السبت 3 يوليو، ليبدأ التخزين الثاني رسميا الأحد 4 يوليو 2021 وسوف يستمر حوالي أسبوعين حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذي يصل إلى منسوب 573 مترا بعد أن كان 565 مترا، بسعة تخزينية ثانية حوالي 3 مليارات بالإضافة إلى الخمسة مليارات متر مكعب من التخزين الأول، ليكون الإجمالي 8 مليارات متر مكعب”.
وأبان:”من المتوقع استمرار فتح البوابتين طوال فترة التخزين الثاني بعدها لا يصبح لهما أهمية سواء بفتحهما أو غلقهما نظرا لمرور الفيضان من أعلى الممر الأوسط والذي يصل إلى متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا في شهر أغسطس”.
وتابع:”التخزين الثاني أصبح حوالي 3 بدلا من 13.5 مليار متر مكعب وهو تخزين لايمكن منعه أو إيقافه نظرا لتعلية الممر الأوسط الذي مازال مستمرا حتى اليوم في صب 8 أمتار خرسانة”، لافتا:”إثيوبيا تسابق الزمن للانتهاء قبل هجوم الفيضان، لا تستطيع البوابتين إمرار سوى 50-60 مليون متر مكعب يوميا فقط”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة.. وخبير مصري يكشف عن السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.