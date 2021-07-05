تراند الفن: عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - اقتحم عشرات من المحتلين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المحتلين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران من بلدتي عرابة والزبابدة جنوب جنين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر طه نافع الشرقاوي، من بلدة الزبابدة، والأسير المحرر بكر محمد أبو عبيد، ووائل أحمد عريدي، من بلدة عرابة.

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