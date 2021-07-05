تراند الفن: «الحج» توضح خطوات استرجاع قيمة الحجز المُستحقة بعد الإلغاء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات استرجاع قيمة الحجز المُستحقة بعد الإلغاء، مشيرةً إلى أن التحويل يتم خلال 48 ساعة عمل من تقديم الطلب.

وبيّنت أن الخطوات تتضمن الدخول إلى القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى للبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، ومن ثم الضغط على أيقونة “استعلام عن حجز”.

ونوهت إلى أن الخطوات تشمل إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال، وبعدها يتم إدخال رقم التحقق المرسل للجوال، قبل أن يظهر كامل تفاصيل الحجز والمبلغ المُستحق للاسترجاع.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية هي الضغط على أيقونة “استرجاع”، ومن ثم الضغط على أيقونة “طلب استرجاع” وإدخال بيانات الحساب البنكي.

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