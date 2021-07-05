تراند الفن: رئيس الوزراء يتفقد تطورات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة تطورات العمل بالمتحف.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، عن أن الأعمال الجارية الآن بهضبة أهرامات الجيزة، تأتي تمهيدًا لسير عربة مركب خوفو من مكانها بهضبة أهرامات الجيزة، إلى المتحف المصري الكبير، حيث ستتم عملية النقل بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعد التي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل مركب خوفو قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وقال المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن العمل جارٍ الآن على هضبة الأهرامات بالجيزة ووصل معدل العمل إلى نحو 90 % من أعمال التطوير، وجارٍ الانتهاء من العمل بشكل كامل حتى يكون الطريق جاهزًا بأفضل شكل ممكن لسير العربة من الهضبة إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه سيشارك في عملية النقل فريق من وزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، ما سيسهم بشكل كبير في نجاحها، وأن عملية النقل ستكون خلال الأيام المقبلة.

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