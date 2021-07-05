تراند الفن: مفاجأة سارة بشأن لقاحي فايزر وموديرنا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أوضحت نتائج أبحاث جديدة أن لقاحي فايزر وموديرنا، يؤديان إلى استجابة الجهاز المناعي التي يمكن أن تمنع فيروس كورونا لسنوات قادمة.

ومن جانبه، قال علي اليبيدي، اختصاصي المناعة بجامعة واشنطن في سانت لويس بأميركا، إن النتائج علامة جيدة على مدى استدامة مناعتنا من هذا اللقاح، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضح أن الخلايا المناعية التي تتعرف على الفيروس بقيت في نخاع العظام لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الإصابة بكورونا، فيما استمرت خلايا الذاكرة البائية في النضج وباتت تقوى مدة عام على الأقل بعد الإصابة.

وأشارت المعلومات إلى أن المناعة قد تستمر لسنوات، وربما مدى الحياة، لدى الأشخاص المصابين بالعدوى والذين تم تطعيمهم لاحقاً، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان التطعيم وحده قد يُظهر نفس القوة، بحسب “العربية نت”

فيما أكد العلماء أن الأشخاص الذين نجوا من الوباء وتم تطعيمهم لاحقاً قد لا يحتاجون أبداً إلى حقن معززة، ومع ذلك، فإن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يتعاطون الأدوية التي تثبط المناعة قد لا يزالون بحاجة إلى معززات.