تراند الفن: نواب المنوفية يقدمون طلبات لتطوير مستشفى قويسنا العام.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - وافقت وزارة الصحة على توريد جهاز قسطرة إلى مستشفى قويسنا العام، بناء على الطلب المقدم من الدكتور أسامة فهيم عضو مجلس الشيوخ بالمنوفية، والخاص بتوريد قسطرة جديد والذي يعد نقله كبيرة للخدمة الطبية المقدمة للأهالي وخصوصًا في العمليات الجراحية



وأوضح الدكتور أسامة فهيم أستاذ الصدر بجامعة المنوفية وعضو مجلس الشيوخ، أنه تلقى ردًا من الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الصحة والسكان جاء فيه، ايماء إلى الطلب المقدم من عضو مجلس الشيوخ، بشأن توفير جهاز قسطره في مستشفى قويسنا العام، التفضل بالإحاطه بأن قطاع الرعاية العلاجية بالتنسيق مع الادارة العامة للأشعة.

وأفادت أنه بدراسة الطلب المقدم وتطبيق المعايير تبين أن المستشفى فى حاجه إلى الجهاز حاليا، وتم إدراج الجهاز للمستشفى ضمن خطة التوزيع بالإدارة العامه للأشعة وسيتم التوريد فور وصول الأجهزة.



وفي سياق متصل ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين طايل بشأن إنشاء مستشفى طوراىء بمدينة قويسنا لخدمة أهالى المركز وخاصة لوجودها على الطريق الزراعي،

ومن جانبها أكدت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب أنها طالبت خلال المناقشة بحضور الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة والدكتور أحمد البرعي مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بثلاث طلبات تهم أهالي قويسنا.



وأوضحت هناء سرور ان الطلب الأول هو تفعيل قسم الطوارىء والحالات الحرجة، بمستشفى قويسنا المركزي بالتعاقد مع استشاريين من الجامعة، كما كان في عهدها كوكيل وزارة الصحة بالمنوفية مشيرة إلى أن الأزمة في عدم توفير الوزارة للمبالغ المالية للتعاقدات مطالبة بتوفيرها.

واضافت النائبة هناء سرور أنها حصلت على موافقة من الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزير الصحة لشئون العلاجية لتوريد جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفي قويسنا المركزي، بعدما أفادت شركة الصيانة بعدم إمكانية إصلاح جهاز الأشعة المقطعية، الحالى لعدم توافر قطع الغيار الخاصة به وتوريده من الميناء مباشرة على المستشفى نظرًا للحاجة الملحة له.

كما حصلت النائبة هناء سرور على موافقة الدكتور مصطفى غنيمة، لتوريد تجهيزات العناية المركزة والحضانات بالمستشفى لرفع مستوى الخدمة مطالبة بسرعة توريد تلك الاحتياجات.

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