تراند الفن: اليوم.. وزير الإسكان يفتتح 13 مشروعا جديدا بمحافظة جنوب سيناء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين نحو 13 مشروعا، جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة الإسكان في محافظة جنوب سيناء على مدار يومين، بجانب ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات الأخرى، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير صندوق تطوير العشوائيات.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بافتتاح 13 مشروعا، جرى الانتهاء من تنفيذها، ووضع حجر الأساس لمشروعين، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو.

وأضاف محافظ جتوب سيناء أن بداية الافتتاحات تنطلق اليوم من مدينة رأس سدر، بافتتاح الخزان الاستراتيجي الذي يعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ورافع المياه الخاص بفرع جامعة الملك سلمان، إضافة إلى افتتاح خزانين استراتيجيين بمدن أبوزنيمة وأبورديس عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ أنه سيجري افتتاح 6 مشروعات اليوم بينهم المزرعة النموذجية بتجمع وادي نسرين، و2 بئر بوادي مكتب، ومزرعة عسل السدر، خط الجهد المتوسط بطول 7 كيلو متر لإنارة تجمع وادي النسرين، وجميعهم بمدينة أبورديس، وافتتاح مشروع رصف الطريق الرابط بين مدينة الطور وتجمعي ميعر والشيخ موسى بطول 2 كيلو متر، ومشروع توصيل التيار الكهربائي لتجمع وادي حجاب بطول 9 كيلو مترات، ومشروع رصف طريق الوادي بطول 2.2 كيلو مترات، وافتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية ” 30 يونيو”، إضافة إلى وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع خزان ورافع بوادي الطور، وجميعهم بمدينة طور سيناء.

وتابع المحافظ:”ا سيقوم وزير الإسكان بعد غد الثلاثاء بوضع حجر الأساس لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والمقررة بالقرب من ميناء شرم الشيخ البحري، بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا، وافتتاح مشروع معالجة هضبة أم السيد”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.