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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: أثارت صورة المرأة التي ظهر فيها رئيس أمريكا جو بايدن وهو يجثو على ركبته ويركع أمامها في البيت الأبيض جدلا واسعا فمن هي؟
هي “ريفكا رافيتز” امرأة إسرائيلية، معروفة بين الإسرائيليين باسم Rivka Ravitz بالغة 45 سنة.
وبحسب “العربية” فهي متخرجة جامعية بعلوم الكومبيوتر، هي أميركية الأصل هاجرت مع والديها الأميركيين إلى إسرائيل، وبدأت تعمل مديرة لمكتبه بعد عام من فوزه في 1998 بعضوية الكنيست، وترعى أيضا شؤون 13 شخصا يقيمون معها في البيت، هم زوجها اسحق رافيتز، نائب رئيس بلدية القدس المحتلة سابقا، والمنتمي مثلها لطائفة الحريديم، والناشط سياسيا مع حزب “راية التوراة المضاءة” أو بالعبري “ديغل هاتوراه” الأشكنازي الحريدي المتشدد.
أما بقية المقيمين في بيتها المكون من 5 غرف نوم، فهم 12 ابنا، أنجبت أولهم بعد عام من زواجها في 1994 بعمر 18 تقريبا، وآخرهم حين كانت في 2019 بعمر 43 سنة، أي بواقع ابن كل عامين. لذلك وجد الرئيس الأميركي نفسه ينحني أمامها تقديرا لها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من هي المرأة الإسرائيلية التي ركع أمامها جو بايدن؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.