تراند الفن: ماذا دار في لقاء وفد نقابة المحامين برئيس محكمة استئناف بني سويف؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - التقى محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة استئناف بني سويف، بالمستشار جمال عبد الحكيم، رئيس محكمة استئناف بني سويف بالإنابة؛ وذلك لتسهيل عمل المحامين في محاكم المنيا وبني سويف والفيوم.

وبحسب تصريحات عضو مجلس النقابة، حضر اللقاء علي الصغير، عضو المجلس عن الإدارات القانونية، وعلاء حسن، نقيب المنيا.

وتناول اللقاء توفير مكان للمحامين خاصة في الدوائر التي تنظر القضايا داخل غرفة المداولة، كما وعد رئيس المحكمة بحل هذه المشكلة بنقل مكان انعقاد بعض الدوائر وتوفير الأماكن ونقل حفظ القضايا لخارج المحكمة لتوفير الأماكن.

وفي سياق آخر، وجه رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة للمحامين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال عطية في رسالته: “كافة الزملاء والزميلات المحامين احتاج إلى كل عونكم وبقوة لإنقاذ النقابة والمحاماة من مؤامرات الشر”.

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