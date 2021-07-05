تراند الفن: منها طهران.. بالفيديو: مظاهرات تجتاح عدة مناطق في إيران.. وإطلاق شعارات “”الموت لخامنئي“

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات: أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء الأحد، باندلاع احتجاجات شعبية في عدد من المناطق من بينها العاصمة طهران، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ونشرت قناة ”إيران إنترناشيونال“ في حسابها على ”تويتر“، أن عدداً من سكان طهران أطلقوا شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت منصات إخبارية إيرانية إن سكان حي ”طهران بارس“ الواقع شرق طهران، أطلقوا شعارات منها ”الموت لخامنئي“ و ”الموت للديكتاتور“ أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ووفق لموقع قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، فإن انقطاع الكهرباء مساء الأحد شملت مدن أخرى من بينها محافظة بوشهر جنوب البلاد ومحافظة غلستان شمال إيران.

وأوضح الموقع أن العشرات من سكان مدينة غلستان خرجوا للشوارع احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، فيما قام المحتجون بالتجمع أمام مكتب حاكم المحافظة.

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