نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021 مهرجان الفواكه و الخضار الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاثنين حيث تعد من العروض التي ينتظرها جميع الأشخاص في مختلف مدن المملكة العربية السعودية مكه والرياض وجده حيث تعد من العروض التي تقدم اجود أنواع المنتجات الغذائية من وفواكه كالموز و التفاح والفرولة و البطيخ والبرتقال و جميع الخضروات كالخيار والبصل و ايضا البطاطس وجميع أنواع البقوليات والمعلبات الغذائية وجميع المشروبات بخصومات كبيره جدا لجميع المواطنين تقدمها عروض العثيم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في كل يوم اثنين من كل أسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء العرض حيث يستمر لمده يوم واحد فقط.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات الغذائيه الطازجه من فواكه وخضروات وجميع انواع الخضار حيث تقدم العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل بسعر 2.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الجبن و الالبان وجميع انواع اللحوم حيث تقدم لبنه فيرست و قشطه الطيب الطازجة و الحلاوه الطحينه و جبن فيتا مصر بسعر 21.95 ريال سعودي و بسطرمه شامي لحم بسعر 106 ريال سعودي فقط.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع انواع المشروبات التي يحتاج اليها الجميع بسبب ارتفاع درجه الحراره حيث تقدم عصير البرتقال و برتقال ابو صره بسعر 4.95 ريال سعودي و الموز بسعر 3.95 ريال سعودي و الليمون الاخضر بسعر 4.95 ريال سعودي و لحم العجل البدي بسعر 38.95 ريال سعودي و الطماطم و الشمام و الهوه و التمر بجميع انواعه بخصومات كبيره حيث تصل الي نصف السعر كي يستفيد جميع المواطنين من هذا العرض.

تضم عروض العثيم جميع أنواع الجبن حيث تقدم جبن فيتا مصري بسعر 21.95 ريال سعودي و لبنه و قشطه طازجه والحلاوة الطحينية بسعر 21.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع الادوات المنزليه كالفرن الكهربائي و القلاية الكهربايه و الميكرويف الكهربائي بسعر 99 ريال سعودي فقط كي يستفيد الجميع من هذا العرض قبل انتهائه.

كانت هذه عروض العثيم الاثنين التي قدمناها لحضراتكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي مجله العروض حيث ان هناك اقبال كبير لمعرفه هذا العرض كي يستفيد جميع المواطنين من تلك الخصومات الكبيرة علي جميع المنتجات الغذائية وجميع السلع المتنوعة حيث يتوفر هذا العرض يوم الاثنين 5 يوليو فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمة في متاجر وأسواق العثيم في جميع المتاجر قبل انتهاء الكميه المحددة في جميع المدن في المملكة العربية السعودية.