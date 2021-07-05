شوف عروض العثيم الاثنين 5 يوليو 2021 مهرجان نصف السعر

عروض العثيم الاثنين 5 يوليو 2021 وتخفيضات تصل إلى نصف السعر بجميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين هو الموعد الأسبوعي لمهرجان الطازج، وهذا المهرجان معروف لدى كل رواد أسواق عبد الله العثيم مخصص للتخفيضات الخضروات والفواكه والمنتجات المبردة ذبح اليوم من الدواجن واللحوم، ولكن امتدت تلك العروض فيما بعد لتشمل العديد من المنتجات الأخرى، فهي عروض تستمر لمدة يوم واحد فقط وتحتوي على تنزيلات كبيرة، في هذا المقال نتعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة على المنتجات الطازجة والتي تصل إلى 50 في المائة.

عروض العثيم الاثنين 5 يوليو 2021 مهرجان الطازج

تجدون الكثير من العروض في مهرجان الطازج والتي تصل إلى نصف السعر، اغلب الأشخاص ينتظر عروض الفواكه والخضروات حيث يمكنك أن تحصل عليهم من فروع العثيم بخصومات كبيرة وبشكل أسبوعي في كل يوم اثنين من كل أسبوع، حيث تكون عروض الاثنين من العثيم ثابتة مع تغيير طفيف في بعض الأسعار أو تغيير العروض، ورغم ذلك تجد كل الفواكه والخضروات طازجة وإنتاج اليوم، أي لا يوجد أي قلق من شراء خضروات قديمة أو ذابلة، فهذا لا يحدث أبداً في العثيم.

تجدون في عروض اليوم تخفيضات كبيرة على مجموعة من الخضروات والفواكه الصيفية مثل العنب والنكتارين والكمثرى الأفريقي، إلى جانب عروض الخضروات الرئيسية التي لا غنى عنها في أي مطبخ مثل البصل والطماطم، لا توجد الكثير من عروض اللحوم اليوم ولكن تخفيض كبير على لحم العجل البلدي أو المحلي بدون عظم، تتميز اللحوم البلدية بأنها الأفضل على الإطلاق.

يمتاز العثيم بمخابز رائعة تقوم بإصدار مخبوزات طازجة بشكل يومي، منتج زود هو أحد منتجات العثيم الخاصة بالمخبوزات، وتقدم لروادها عروضاً كبيرة على جميع أنواع المخبوزات من إنتاج اليوم، الكثير من أنواع الفواكه والخضروات والأجبان بانتظارك في فروع العثيم بتخفيضات تصل إلى نصف السعر الى جانب العرض الذي ينتظره الكثير من الناس على قدر ضغط السيف بحجم 11 لتر وعروضه الكبيرة بسعر التكلفة، إليكم نظرة على عروض العثيم اليوم الاثنين.

عروض العثيم اليوم