تراند الفن: “متخصص” يكشف عن 4 فئات ممنوعة من وضع الكمامة

صحيفة المرصد: أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران، أنه أن هناك فئات ينبغي عدم وضعهم للكمامة.

وكشف أن هذه الفئات هي الآتية: ”

-الأطفال أقل من عامين الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

– الأشخاص غير القادرين على ارتدائها بمفردهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

– أصحاب أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

– مرضى الزهايمر”.