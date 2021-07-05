تراند الفن: تعرف على تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد الإسماعيلية، في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلي لتأكيد جدارته وتفوقه أمام الاتحاد السكندري خلال مواجهات الفريقين السابقة.

ويستعرض التقرير التالي تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

لعبا 131 مباراة، فاز الإسماعيلي 57 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري في 38 مباراة، فيما حققا التعادل خلال 36 مباراة، سجل مهاجمو الإسماعيلي 196 هدفا، فيما استقبلت شباكه 136 هدفا.

لعبا 111 مباراة فاز الإسماعيلي في 52 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري في 31 مباراة، فيما حققا التعادل خلال 28 مباراة، سجل مهاجمو الإسماعيلي 175 هدفا، فيما سجل مهاجمو الاتحاد السكندري 111 هدفا.

ملعب الإسماعيلى: فاز الإسماعيلي في 36 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري في 7 مباريات، وحققا التعادل خلال 12 مباراة، سجل مهاجمو الإسماعيلي 101 هدفا، فيما سجل مهاجمو الاتحاد السكندري 40 هدفا.

ملعب الاتحاد السكندري: فاز الإسماعيلي في 16 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري في 24 مباراة، فيما حققا التعادل خلال 16 مباراة، سجل مهاجمو الإسماعيلي 74 هدفا، فيما سجل مهاجمو الاتحاد السكندري 71 هدفا.

لعبا 18 مباراة فاز الإسماعيلي في 4 مباريات، وفاز الاتحاد السكندري في 7 مباريات، فيما حققا التعادل خلال 7 مباريات، سجل مهاجمو الإسماعيلي 20 هدفا، فيما سجل مهاجمو الإتحاد السكندري 25 هدفا.

لعبا مباراتين، فاز 1 الإسماعيلي في مباراة وتعادل في مثلها، سجل مهاجمو الإسماعيلي هدفا وحيدًا، وحقق الدراويش كلين شيت خلال المواجهتين، واقصى زعيم الثغر من ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

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