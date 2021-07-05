تراند الفن: “ثقافة المنيا”.. تنظم ورشة فنية لتوزيع الظل والنور على العمل الفني بملوى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 صباحاً - نظم قصر ثقافة مركز “ملوي” جنوب محافظة المنيا، ورشة فنية للتدريب على الرسم وتوزيع الظل والنور عليها، تحت إشراف ومدرب ذلك الورشة الفنية الفنان إيهاب نادى.

بينما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافي والفكري.

وكان قد، ناقش بيت الثقافة بمركز ومدينة ” ديرمواس” جنوب محافظة المنيا، محاضرة تحت عنوان ” الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا” التي حاضرها حمادة عبد الرحمن، حيث تناول فيها أثار جائحة فيروس كورونا اجتماعيا، والعزل المنزلي ومع يترتب علية من تأثر نفسي، وما هي الآثار الاقتصادية وما يترتب عليها، والحلول التي تلجأ اليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الاثار.

يذكر أن مكتبة قلوصنا الثقافة التابعة إداريا لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، ناقشت كتاب تحت عنوان ” المناعة نعمه أم نقمه “، تأليف أحمد أحمد عبد العزيز، حيث أدارت المناقشة منال خلف، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه.

بينما أقام فرع ثقافة المنيا، برئاسة خالد إسماعيل، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لزيادة الوعى الثقافي والفكري عند الشباب والفتيات.

وكان قد نظم قصر ثقافة المنيا، احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بالتعاون مع النادي الرياضي، حيث قدمت فيها فرقة المنيا للفنون الشعبية تابلوهات غنائية راقصة من ضمنها ” التنورة، التحطيب “، والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى، وأعقبها عرض لفرقة كورال أطفال المنيا تضمن كوكتيل من الأغاني الوطنية، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي، كما نفذ القصر ورشة فنية احتفالا بهذه المناسبة.

ومن ناحية اخري، أعد بيت ثقافة “أبوجرج” ورشة فنية لأحياء ذكرى ثورة 30 يونيو من تنفيذ الفنان محمد فرغلي، كما عرض بيت ثقافة “سمالوط” شمال محافظة المنيا، فيلم “أجيال النصر”، بجانب ورشة فنية عن هذه المناسبة نفذتها الفنانة اسراء فتحي، بينما نظم بيت ثقافة “بنى مزار” ورشة فنية عن ثورة 30 يونيو ايضا قدمتها الفنانة رباب حمدي.



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