تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا طفيفًأ في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتزقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏ اليوم الأثنين أجواء حارة نهارا وأول الليل، وآخر الليل معتدل.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكةوالمدينة وتبوك والشرقية والساحل الغربي من المملكة.

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