انت الان تتابع تفاصيل خبر قريباً مليونير جديد.. مسابقة الحلم 2021 تعلن رسمياً عن سحب جديد على 225 ألف دولار ومنزل الأحلام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت مسابقة الحلم تحظى باهتمام وثقة الملايين حول العالم وخاصة، بعد جوائزها الأخيرة بملايين الدولارات، فمنذ بداية العام الجاري تم السحب 5 مرات، الأول كان على مليون دولار في ليلة رأس السنة، والثاني كان على 125 ألف دولار، والثالث كان 250 ألف دولار، والسحب الرابع كان على 500 ألف دولار، والسحب الخامس كان نهاية الأسبوع الماضي على 250 ألف دولار.

مسابقة الحلم 2021 تعلن رسمياً عن سحب جديد على 225 ألف دولار

وفاز بالسحب الأخير بالحلم أحد المصريين العاملين في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعيش بها منذ أكثر من 12 سنة من أجل العمل، إلا أنه وفي لحظة أصبح مليونيراً، وذلك بعد حصول الفائز سعيد الحظ أحمد إبراهيم محمد على ربع مليون دولار بعد فوزه بالسحب الأخير.

وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن السحب القادم في مسابقة الحلم 2021 سيكون على جائزتين اثنين، الأولى على 100 ألف دولار، والثانية على 125 ألف دولار، بالإضافة إلى السحب على بيت الأحلام في إحدى جزر اليونان، وسوف يدخل هذا السحب كل من شارك بالمسابقة منذ بداية عام 2021 وحتى إعلان موعد السحب.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

كما يمكنكم الإشتراك بحلم 2021 من خلال الخطوات التالية.

الدخول على الرابط التالي ، وهو الرابط الرسمي للمسابقة.

، وهو الرابط الرسمي للمسابقة. تسجيل رقم هاتفك الخاص المحمول.

الضغط على اشترك.

بعد تأتيك رسالة بتفعيل اشتراكك.

بعدها يجب عليك الإجابة على بعض الأسئلة.

وكلما أجبت على أسئلة أكثر كانت فرصك بالفوز أكبر.

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