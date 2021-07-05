تراند الفن: كل ما تحتاج معرفته عن مدينة المنصورة الجديدة قبل افتتاحها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 صباحاً - شهدت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، طفرة نوعية في مشاريع الإسكان بكافة أنواعها سواء كان اجتماعي، أو متوسط أو متميز، بالإضافة إلى إنشاء مدن من الجيل الرابع مثل “العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة شرق بورسعيد”، بالإضافة إلى أيقونة الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة.

“القاهرة 24” سلّط الضواء على مدينة المنصورة الجديدة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط :-

تتوسط مدينة المنصورة الجديدة ثلاث محافظات “الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط”، حيث صدر قرارًا جمهوريا رقم 378 لسنة 2017 بإنشائها على مساحة 5104 فدان، ثم بعد ذلك صدور قرار جمهوري رقم (8) لسنه 2018 بإضافة مساحة 809 فدان، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 5913 فدان، وتمتد بطول 15 كيلو متر علي البحر الأيض المتوسط.

وتضم المرحلة الأول من “المنصورة الجديدة” 11232 وحدة سكنية “468 عمارة” بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بجانب تنفيذ 4704 وحدات سكنية “196 عمارة”، بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى منطقة الفيلات التي تحتوي على 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل “499 فيلا منفصلة -152 فيلا متصلة -498 فيلا شبه متصلة”.

كما تحتوى أيضًا على جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تُقام على مساحة 127 فدانًا، وتضم الجامعة (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشري – كلية صيدلة وكلية علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي – مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

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