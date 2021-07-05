تراند الفن: إصابة فتاة ” تيك توك” منار سامي بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كشف مصدر مقرب من فتاة “تيك توك” منار سامي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ” القاهرة 24 ” أن إصابة منار سامي منعتها من حضور المعارضة الاستئنافية في حكم حبسها 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه في القضية رقم 595 لسنه 2020 والمستأنفة تحت رقم 89 لسنه 2021.

والجدير بالذكر أن تلك المرحلة هي المرحلة الأخيرة لفتاة تيك توك منار سامي لم يتبقى لها إلا الطعن بالنقض ولا يوقف النقض تنفيذ الحكم عليها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا، قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر بحبس المتهمة منار سامي 3سنوات مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وقال هاني بسيوني محامي المتهمة إنه تقدم بطعن أمام محكمة الجنايات على قرار المستشار النائب العام، لأبناء القرار على أسباب غير جدية، وأن حكم المحكمة الاقتصادية على المتهمة ليس نهائيً.

وفي سياق أخر، كشف مصدر مُقرّب من أسرة فتاة “تيك توك” منار سامي، أنه من المقرر مغادرة أسرة منار سامي قسم كفر شكر بعد براءتهم في قضية التعدي على أمن وحراسة المحكمة، خلال نظر قضية تجديد حبس فتاة “تيك توك” منار سامي، واتهامها بنشر الفسق والفجور.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″ أنه جار إنهاء الإجراءات، والعرض على المباحث لتنفيذ قرار خروجهم من القسم.

وقررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، براءة أسرة منار سامي فتاة “التيك توك“ ببنها (والدها وشقيقها وشقيقتها) في واقعة تعديهم على أفراد التأمين والحراسة، خلال جلسة تجديد حبس “منار” في اتهامها بالفسق والفجور العام الماضي.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر القضية، فيما دفع هاني بسيوني المحامي، ممثل دفاع المتهمين، ببراءة موكليه من التهم المُوجهة لهم بمُقاومة السلطات واستعراض القوة والبلطجة، موضحًا في دفاعه أمام هيئة المحكمة بعدم منطقية الواقعة، وتناقض أقوال الضباط في الواقعة، وتناقض أقوال الضابط المجني عليه مع التحريات وأقوال المخبرين السريين، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وأوضح محامي المتهمين أن رئيس قلم المحكمة أدلي بأنه لم يُشاهد واقعة التعدي، وإنما تناهي لسمعه مجرد أصوات ومُشادة، فيما جاء بالتحقيقات أن الضباط النظامين شهود الواقعة، أكدوا عدم خطف المُتهمين للسلاح من الضابط.

فيما جاء في تحريات إدارة البحث الجنائي أن الإصابات بالمُتهمين هي نتيجة استخدام القوة بالقدر الكافي من قوة التأمين، لمنعهم من التجمهر، ما أحدث الإصابات المُتبادلة بين الطرفين.

وأوضح المحامي أن إصابات الضابط مُتناقضة مع التقرير الطبي المُرفق بأوراق القضية، كما أن أحد شهود العيان عدّل من شهادته، ونفى أقواله في محضر بالشرطة، بوقوع تعدي على الضابط، بينما لم يُستدل على الشاهد الثاني الذي قدّم أقواله للنيابة دون إثبات شخصية، مطالبًا بعدم الأخذ بأقواله أمام المحكمة، وبراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، قضية واقعة تعد أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك”، على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس “منار” في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهّت لهم النيابة تُهم مُقاومة السلطات، واستعراض القوة والبلطجة، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم وحيازة سلاح ناري، ومُحاولة تهريب مُتهمة من أيدي العدالة.

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