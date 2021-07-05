تراند الفن: من بينهم وضعية الجمل. .خطوات بسيطة تجعل اليوجا علاجًا للحموضة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

تعتبر الحموضة أو ارتجاع الحمض مشكلة شائعة نواجهها جميعًا من وقت لآخر، نتيجة تناول وجبة دسمة وحارة أو الإفراط في تناول القهوة، وتعتبر المشكلة أكثر انتشارًا بين أولئك الذين تفرز معدتهم الكثير من الأحماض، الانتفاخ أو التجشؤ أو الغثيان.

وضع موقع “تايمز أوف إنديا” مجموعة من لخطوات اليت تجل من اليوجا علاجًا بسيطًا للحموضة:

• وضعية الجمل، تتم من خلال الركوع على الأرض مع فرد الرجل، للخلف والنعل مواجهًا للسقف، مع وضع اليدين على الساقين، واستنشاق الهواء، ثم ثني الظهر على شكل قوس ووضع راحتي اليدين على القدمين للحصول على الدعم، ثم القيام بالشهيق والزفير.

• الجلوس على السجادة مع فرد الرجلين إلى الأمام واستراحة اليدين على الجانبين، مع مد يد فوق الرأس بحيث تشير الأصابع إلى السقف، ثم استنشاق الهواء، مع الانحناء للأمام للمس أصابع القدمين.

• الجلوس بشكل مريح بشكل مريح في وضع اللوتس، مع ثني الركبتان مطويتن فوق بعضهما، إلى جانب راحة اليدين متجهة للأعلى والعمود الفقري منتصبًا.، استنشاق الهواء من خلال الأنف وأثناء الزفير اسحب السرة والمعدة إلى العمود الفقري، ثم قم بالزفير بسرعة من خلال الأنف مما يريح السرة والبطن، وتكرار هذه العملية 10 مرات متتالية، ثم الاسترخاء.

• استخدم اليدين، لدعم الفخذين، ورفعهما عن الأرض لوضع أصابع القدم، فوق الرأس وخلفه.

• النوم على الظهر، مع المحافظة على القدمين معًا والذراعين على الجانبين، مع الضغط الفخذين على الصدر وتشابك اليدين على الساق.

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