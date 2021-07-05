تراند الفن: تعرف على القصة الكاملة لاتهام الراقصة جوهرة بالفسق والفجور

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تصدرت الراقصة الروسية جوهرة قائمة تريندات محرك البحث جوجل، كما تصدرت موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بهاشتاج يحمل اسمها، وأثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وقد أثارت الراقصة جوهرة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تلاحق الأجهزة الأمنية الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، بعد أن علمت إدارة تنفيذ الأحكام، بمكان وجودها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.

وكانت شرطة السياحة والآثار قد ألقت القبض علي الراقصة على خلفية “فيديو” انتشر لها عبر مواقع “التواصل الاجتماعى”، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص”، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

وعقب انتهاء التحقيقات مع الراقصة قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتم ترحيلها إلى قسم شرطة الجيزة، من أجل إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، وتولى الفريق القانونى الخاص بها، إنهاء الإجراءات، إذ تم تسديد الكفالة المالية المقررة من قبل النيابة، وعقب تسديد الكفالة تم الإفراج عنها على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، قد أجرت تحقيقات العام الماضي مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية “فيديو” انتشر لها عبر مواقع “التواصل الاجتماعى”، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص”، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

وقضت محكمة الجيزة بحبس الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بالراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ بالإضافة إلى تحمل تكاليف المحاماة بتهمة التحريض على الفسق والفجور،في القضية رقم 2585 لسنة 2018 جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة.

قررت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد جمال، مدير النيابة، إخلاء سبيل الراقصة الروسية “أيكاترينا أندريفا”، الشهيرة بـ”جوهرة” 31 سنة، بكفالة مالية،وذلك بتاريخ 6 من فبرايرلسنة 2018، وترحيلها لقسم شرطة الجيزة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص؛ لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.

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