تراند الفن: اليوم الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تحل اليوم الاثنين 5 يوليو، أول ذكرى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا 5 يوليو 2020، واشتهرت الراحلة بتجسيد الشخصيات المختلفة والمتنوعة، كما تمتعت بخفة ظل عالية، ظهرت فى بعض الأعمال الفنية.

تألقت رجاء الجداوي في مشوارها الفني، حيث قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومنها: “بوبوس”، “أحلام الفتى الطايش”، “كامل الأوصاف”، “يوميات زوجة مفروسة أوي”، ووقفت أمام كبار الفنانين، ومن أبرزهم الزعيم عادل إمام، وبخلاف السينما والتليفزيون كان لها حضور قوي على المسرح منها مسرحية “الواد سيد الشغال”، واشتهرت بالأناقة منذ ظهورها وحتى رحيلها، وذلك بسبب بدايتها عارضة أزياء.

ولدت الفنانة رجاء الجداوي عام 1934، وتعد من أبرز الفنانات العربيات، بدأت كعارضة أزياء، وبعدها اتجهت للفن، ويُعد فيلم “غريبة”، هو بداية مسيرتها الفنية، وخالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا، تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي، ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار، وانجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

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