تراند الفن: عضو الشيوخ بعد فصله من الحركة الوطنية: نسعى إلى تعديل قانون الأحزاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والمفصول مؤخراً من حزب الحركة الوطنية أنه لن يتخلى عن الحزب من خلال القيام بعملية إصلاح سياسي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه من هذا المنطلق يسعى إلى تعديل قانون الأحزاب، حتى يكون مواكبًا للعصر الذى نعيش فيه ويحمي طموح الشباب داخل الأحزاب.

فيما استنكر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، البيان الأخير للنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وجه من خلاله بعض الاتهامات لقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية سواء بكبح أفکار وأحلام الشباب بحجة التآمر، وتكوين مراكز للقوة، أو حُب للسلطة والأنانية، مطالبًا هؤلاء الأعضاء بالخروج بالأدلة التي تثبت هذه الادعاءات على حد وصفه.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية في تصريحات خاصة لـ” القاهرة 24″، أنه سوف يكون هناك بيانات رسمية في الوقت المناسب للرد على هذه الاتهامات وشرح كواليس أزمة حزب الحركة الوطنية للجميع، مؤكدًا أن الحزب اتخذ بعض القرارات التنظيمية لترتيب الأوضاع الداخلية في الحزب، حيث تم تعيين خالد العوامي، مستشارًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفًا على أمانة الإعلام، وشادي مشرف، قائمًا بأعمال أمين الإعلام، وندي محمد عبدالرحمن البلتاجي، أمينًا مساعدا لأمانة الإعلام المركزية.

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