تراند الفن: “بعد ارتفاع الأسعار”.. تجار مواشي يبيعون “الأضاحي” بالتقسيط.. ويكشفون عن المدة والشروط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أعلن بعض تجار المواشي عن استعدادهم لبيع الأضاحي بالتقسيط لمدة 4 أو 6 أشهر، مشترطين إحضار ما يثبت أن المشتري موظف ويمتلك مصدر دخل ثابت، والسجل الائتماني للمشتري. وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع أسعار الأضاحي.

وحسب “الوطن” أوضح تاجر مواشي يبيع بالأقساط أن نظام التقسيط يكون على 4 أشهر فالقسط الأول يدفع في نفس اليوم الذي يتم فيه حجز الأضحية وباقي الأقساط تكون على 3 أشهر.

وأشار إلى أنه يمكن طلب استلام الأضحية ليلة العيد، وتفرض 3 ريالات عن كل يوم رسوم «تعليفها»، مبينا أن قسط النعيمي الكبير 500 ريال والنعيمي الصغير 487 ريالا للشهر.

وأضاف: من شروط حجز الأضحية أن يكون موظفا أو متقاعدا أو مستفيدا من الضمان الاجتماعي مع وجود ما يثبت أن الشروط مطابقة».

وفي السياق نفسه عرض أحد تجار المواشي أضاحي بالتقسيط بمبلغ 2200 ريال، تسدد على مدار 6 أشهر، مشترطا أن تكون الموافقة بحسب السجل الائتماني للمشتري، وأن يكون السجل خاليا من التعثرات.

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