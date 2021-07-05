تراند الفن: فرج عامر بعد رباعية الأهلي: سموحة كان ندًا شرسًا ولن نهتز من هزيمة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على الخسارة التي تلقاها فريقه على يد الأهلي برباعية دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ” 39 دقيقة كاملة سموحة كان ندا شرسا أمام الأهلي، الأخطاء الفردية في دقيقتين، أو التمريرات المقطوعة أمام منطقة الجزاء تسببت في ثلاث أهداف أحدهم ضربة جزاء”.

واستكمل: “تماسكنا الشوط الثاني وواصلنا اللعب الند للند بالرغم من فارق الأهداف، لم نوفق لكن استمرت محاولاتنا لآخر دقيقة”.

وأردف فرج عامر: “من المزعج جدا أن عدم اختيار أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ثنائي سموحة للمنتخب الأوليمبي أيضًا كان عامل نفسي إضافي”.

وواصل حديثه: “المهم أننا مازلنا في المركز الرابع، وسوف نواصل جهدنا بكل قوة داعمين أحمد سامي وجهازه الفني والإداري، وداعمين لنجوم سموحة وسوف نخرج من هذه الكبوة أقوى مما كنا”.

واختتم: “سموحة منظومةً رياضية واجتماعية عملاقة لن تهتز من هزيمة، ولن يقلها أن تفقد ثلاث نقاط مازلنا في المربع الذهبي، وسوف نقاتل للبقاء فيه وسوف نعود بأحمد سامي وجهازه الفني وكل نجوم سموحة أقوى مما كنا”.

وقد تلقى سموحة هزيمة ثقيلة من الأهلي برباعية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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