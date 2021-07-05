تراند الفن: الجبلاية تناقش مع الحكام تعديلات “فيفا” الأخيرة هذا الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تعقد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد اجتماعا مع الحكام الأسبوع الحالي، لمناقشة آخر التعديلات التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى الجبلاية، لتطبيقها في المباريات القادمة.

وعلم موقع القاهرة24 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أرسل جميع التعديلات التي تمت مناقشتها وتغيرها أول يونيو، مصحوبة بالفيديوهات والصور التوضيحية لما سيتم تعديله.

وفي سياق متصل كان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام فور انتهاء مسابقة القسمين الثاني والثالث للدوري ومسابقات المراحل السنية المختلفة والكرة النسائية والصالات بالإضافة إلى مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف الشهر الحالي، حيث تم إصدار الشيكات الخاصة بذلك إلى فروع الاتحاد للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن والتي بلغت منذ آخر عملية صرف لهم حوالي 7 مليون جنيه.

وكان اتحاد الكرة الحالي قد صرف للحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد 5 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن الموسم الماضي ثم 4 مليون جنيه عن الفترة من بداية الموسم الحالي حتى نهاية يناير الماضي ثم 8 مليون جنيه في أبريل الماضي بمجموع مستحقات وصل 24 مليون جنيه.

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