تراند الفن: 8 توصيات لدفع الاستثمار المصري البحريني في القطاع المالي والمصرفي 

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أسفر منتدي الأعمال المصري البحريني في القطاع المالي والمصرفي، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية والبحرينية بالبلدين، عن 8 توصيات لدفع الاستثمار المشترك في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

صرح بذلك حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال «حسين»، أن المنتدي أوصي بترتيب زيارة عمل للبنوك المصرية والصندوق السيادي والمؤسسات المالية إلى مملكة البحرين قبل نهاية العام.

وأضاف، دعا المنتدي إلي التعاون في إنشاء كيان مالي ضخم غير مصرفي يضم شركات (التمويل العقاري، التاجيرالتمويلي، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، fintech، وغيرها» في مجموعة واحدة وهي إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة، وبما يهدف إلى جذب استثمارات القطاع المالي والمصرفي البحريني الي مصر.

وتابع، كما أوصى المنتدي بتعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وصندوق مصر السيادي في البحث عن شركاء للاستثمار في القطاعات التي يوليها الصندوق السيادي الأولوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار في التعليم و الصحة ومشروعات البنية التحتية.

ودعا حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، الصناديق المالية البحرينية للاستثمار في السندات الدولية المصرية بالدولار بنسبة فائدة تصل إلى 3 – 4% ولآجال تصل إلى 30 عاما، والتعاون مع الصندوق البحريني الذي تم تأسيسه بغرض الاستثمار في الشرق الأوسط وخاصة في مصر بما يؤدي إلى المصلحة المشتركة للبلدين.

وأشار حسين من خلال توصيات المنتدي، الي أهمية الاستفادة من رخصة بنك القاهرة في السوق البحريني، مع قيام السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع البنك المركزي البحريني ووزارة المالية في هذا الصدد، بجانب التواصل بين الجانبين لمناقشة إنشاء بنك رقمي مصري بحريني.

واضاف حسن حسين، ركزت التوصيات أيضا علي عقد لقاء تفاعلي بين بورصتي مصر و البحرين لبحث كيفية الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة بين البورصتين، وبمشاركة السفارتين، وذلك يهدف طرح بيانات بشكل موثق لتوزيعها على قطاعي الأعمال في البلدين.

من الجدير بالذكر، ان منتدي الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين عقد الاحد 27 يونيو 2021، رقميا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وبمشاركة السفير ياسر شعبان سفير مصر بالبحرين، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، عدنان احمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عبدالله الابياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، خالد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية سابقا ومحمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، وقد قام بالتنسيق لهذا المنتدى لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين.

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