تراند الفن: نورهان متولي تُشارك في معرض الكتاب بالمجموعة القصصية “ويتا”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صدر حديثًا عن دار فهرس للنشر والتوزيع المجموعة القصصية “ويتا” وهي أولى أعمال الكاتبة نورهان متولي، التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52، التي من المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشعار المعرض لتلك الدورة هو “في القراءة حياة”.”.

قالت الكاتبة أن المجموعة القصصية “ويتا” كُتبت باللغة العربية الفصحى وتتكون من اثنا عشر قصة بالاشتراك مع الكاتبة إسراء طلعت، وصرحت أن الجزء الخاص بها هو أول 6قصص وتناقش فيه قضايا اجتماعية مثل قضية العنوسة ورغبة الأهل في تزويج بناتهن لأي ذكر خوفًا من العنوسة ونظرة الناس لها، والشذوذ الجنسي الذي تناولته تحت مسمى الباراڤيليا وكيف يتزوج الرجل رجل مثله وهل هي ميول جنسية أم امراض عقلية، وغيرها من قضايا تًثير الجدل في الوقت الحالي.

وأضافت أنها منذ نعومة اظافرها وهي تهوى الكتابة وتجد في الحروف والكتب متعتها ولم تكن تتخيل أن تصبح كاتبة في يوم، مضيفة “كنت أنظر للكاتب على أنه شخص ليس مثلنا هو مبدع يعيش في عالم غير عالمنا”.

يأتي على غلاف المجموعة القصصية: “ولأن القدر دائمًا هو محرك حياتنا”، وقعنا في طريق بعضنا، التقينا داخل ساحة كلية الآداب قسم اللغة العربية وجمعتنا الكتابة في ألفة ومحبة وربطنا عالمها برباط صداقة قوي غليظ، وفي إحدى الليالي هطلت الفكرة كهطول الغيث من السماء لتأخذ منا أيام وليالي طوال، تعثرنا كثيرًا حتى تخرج للنور بتلك الصورة التي نتمنى ان تلقي استحسانكم وأن تتوغل بين أوصالكم وان تجد حروفنا مكانها بين حياتكم.

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