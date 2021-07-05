تراند الفن: القبض على أشهر بائع سمين بالمطرية لعدم وجود تراخيص

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قررت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة غلق وتشميع أحد محال المأكولات، في منطقة المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان “الجملي هو أملي.. حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية (الرغيف بـ5 جنيهات)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة لاستهداف المحل المشار إليه، دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

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