تراند الفن: تجديد حبس المتهم بالتحرش بإحدى حالات العناية المركزة بمستشفى خاص بالعمرانية 15 يومًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى جنة بالطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق ارتكابه واقعة التحرش، موضحًا أنه كان يقدم الخدمة الطبية للمريضة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم استغل عدم وجود زوج المجني عليها داخل غرفة المستشفى، وقام بملامسة مناطق حساسة بجسدها.

وقال المحامي بالنقض حاتم نصار، وكيل ضحية التحرش على يد ممرض داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الطالبية، إن المتهم استغل الحالة المرضية للسيدة وقام بملامسة مناطق حساسة بجسدها.

وكشف نصار، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن المتهم طالب يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب، موضحًا أنه قام بتركيب كانونة للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس.

وأكد نصار أن المتهم طلب من زوج المريضة الخروج خارج الغرفة حتى تستريح المريضة، وعندما خرج زوجها قام المتهم بملامسة أماكن حساسة من جسدها.

وأوضح نصار أن حادثة التحرش وقعت في مستشفى جنة بمنطقة الطالبية وليس مستشفى جنة التخصصي.

وتابع أن موكلته شعرت بإعياء شديد مساء أمس، وتوجهت بصحبة زوجها إلى مستشفى جنة بالطالبية بشارع الهرم، وتم حجز السيدة وتقديم الرعاية الصحية لها.

وتابع نصار بأن موكلته كانت تحتاج إلى إشاعة رسم قلب، والصحيح أن يتم عمل الأشعة من قبل أحد الأطباء الموجودين، ولكن أجرت ممرضة الأشعة، وذلك بالمخالفة للقواعد الطبية، وبعد عمل الأشعة تم حجز السيدة في غرفة بالدور الأرضي، وقام الممرض بتركيب كانونة للمريضة، وطلب من زوجها ترك الغرفة لكي تستريح، واستغل عدم وجود زوجها ووضع يده في منطقة حساسة بجسدها.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تتهم ممرضًا بمستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى، استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ما دفعها الاستغاثة بأحد الموجودين بالمستشفى لمساعدتها.

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