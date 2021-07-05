فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف برنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “دي إم سي”، عن حالة نادرة لشاب مصري لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقا، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية. وأوضحت ندى النيل، والدة بيبرس، أنها “ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره 9 أشهر، حيث قال الأطباء إنه مرض نادر، وبحثت عن علاج له لمدة شهر”. وأشارت الوالدة إلى أن ابنها حاليا في الصف الثاني الإعدادي، ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات أخرى. وصرح الشاب بيبرس، باللغة الإنجليزية، أن” اسمه بيبرس، وهو مصري ولد في الإمارات، وعمره خمسة عشر عاما”، لافتا إلى “أن الإنجليزية هي لغته الرئيسية وتعلمها عندما كان صغيرا، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيرا، وكذلك تعب من لغات أخرى”. وأكد بيبرس أنه “يفضل أن يبقى مع اللغة الإنجليزية، وأنه يريد أن يصبح مبرمجا لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مرض نادر يمنع شاب مصري من من التكلم بالعربية والحديث بالإنجليزية فقط! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.